В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, — отметила она. — В последнее время ежедневно выявляется 4,4−4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72−78 тыс. смертей».
Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация.
Мария ван Керкховеэксперт ВОЗ
Так, по ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.
«Ситуация вызывает обеспокоенность, — подытожила эксперт. — Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией».
Обеспокоенность выразил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, — заметил он. — В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости». Это, по мнению специалиста, говорит о том, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.
Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».