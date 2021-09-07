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19:16 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация. Об этом заявила во вторник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

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Источник: Reuters

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, — отметила она. — В последнее время ежедневно выявляется 4,4−4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72−78 тыс. смертей».

Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация.
Мария ван Керкхове
эксперт ВОЗ

Так, по ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

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«Ситуация вызывает обеспокоенность, — подытожила эксперт. — Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией».

Обеспокоенность выразил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, — заметил он. — В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости». Это, по мнению специалиста, говорит о том, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.

Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».

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