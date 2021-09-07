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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото свадебного кота в коляске стало вирусным в интернете

Такого гостя не часто можно увидеть на торжестве.

В начале сентября журналист из Бруклина Ричард Скотт Ларсон опубликовал в Twitter фото со свадьбы своих друзей, которое за считанные часы стало вирусным и разлетелось по интернету и СМИ. И это неудивительно, ведь на снимке запечатлен самый необычный гость церемонии — кот молодоженов по кличке Мус.

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Кот не просто присутствовал на церемонии — он был одет в праздничный костюм с бабочкой и находился в специальной коляске, украшенной цветами. А еще Мусу доверили ответственное дело — поднести молодоженам кольца. И, судя по фото, коту все происходящее вполне нравилось.

Ларсон отметил, что он сопровождал кота во время церемонии, а остальные гости ему завидовали. Он также рассказал, что у молодоженов есть еще одна кошка по кличке Лили, но ее на празднование почему-то не взяли.

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