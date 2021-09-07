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20:53 (мск), источник: ТАСС

Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Эту информацию он подтвердил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание Mash сообщило о госпитализации журналиста с положительным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.

«Да, все так. Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!» — заметил он.

По данным Mash, Киселев был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия-1». С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства «Россия сегодня».

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