20:53 (мск), источник: ТАСС
Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Эту информацию он подтвердил ТАСС.
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Ранее издание Mash сообщило о госпитализации журналиста с положительным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.
«Да, все так. Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!» — заметил он.
По данным Mash, Киселев был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия-1». С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства «Россия сегодня».