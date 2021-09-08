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08:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» в гостях всухую обыграла «Торпедо»

7 сентября в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» местное «Торпедо» принимало новосибирскую «Сибирь» и уступило со счётом 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

На 28-й минуте Денис Голубев в большинстве открыл счёт в матче с передачи Тревора Мёрфи, а на 53-й Ник Шор увеличил преимущество гостей с передачи Егора Миловзорова. За секунду до конца 3-го периода гости забили ещё один гол: Тревор Мёрфи направил шайбу в пустые ворота.

На 33-й минуте нападающий хозяев Сергей Гончарук и защитник гостей Тревор Мёрфи подрались. По итогам драки победу одержал хоккеист «Сибири». Оба игрока получили по пять минут штрафного времени.

Напомним, ранее обе команды уже провели по два матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. «Торпедо» уступило «Витязю» (3:6) и обыграло «Ак Барс» (3:1), «Сибирь» проиграла обе встречи: «Трактору» после овертайма — 2:3 (ОТ) и московскому «Динамо» — 0:4.

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