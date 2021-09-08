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07:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Векторе» рассказали о распространении штамма «дельта плюс» в России

В центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что в России выявлено лишь два случая заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Оба случая были выявлены весной 2021 года — в апреле и мае. Новых случаев обнаружено не было», — указано в сообщении.

Также в центре заявили, что сейчас в базе GISAID есть сведения только о 986 генетических последовательностях, которые относятся к варианту «дельта плюс». Платформа зафиксировала их распространение в 33 странах и почти во всех из них на вариант «дельты плюс» приходятся доли процента, отметили в «Векторе».

Ранее замглавы центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих заявила, что в России маловероятно возникновение и распространение нового штамма коронавируса, который будет тяжелее, чем «дельта». По ее словам, в стране плотность населения и сообщение между регионами достаточно низкие, в связи с чем у нас будет сложнее закрепиться новому мутантному вирусу, чем, например, в Индии.

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