10:37 (мск), источник: ТАСС
В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсии
На размер выплат могут повлиять неправильно указанная должность в трудовой книжке или отсутствие печати, отметили в фонде.
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ошибки в документах являются причиной неправильных размеров пенсионных выплат, сообщается на сайте отделения ПФР по ХМАО.
Неправильно указанная должность в трудовой книжке или отсутствие печати могут повлиять на размер пенсии. Поэтому гражданам необходимо заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты проверили все документы и при необходимости сделали запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства, говорится в сообщении.
«Для того, чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учёта и электронные сервисы», — добавили в ПФР.