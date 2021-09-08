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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лиса похитила камеру у туристов на Камчатке (видео)

И записала необычный ролик.

Пользователи Сети массово делятся забавным видеороликом, в котором лиса «грабит» отдыхающих на Камчатке туристов.

Они оставили включенную камеру на земле, и пушистый вор воспользовался моментом. Лиса схватила гаджет зубами и побежала прочь.

Камера сняла пасть и записал дыхание убегающего зверька. Как туристам удалось вернуть камеру, не сообщается.

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