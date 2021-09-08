В России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в стране умерли 797 заболевших коронавирусом, это на два человека больше, чем вчера (795). Общее число умерших достигло 189 582.
За сутки выздоровели 18 262 человека, всего — 6 320 512.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Ранее «Ъ» попросил региональные минздравы проанализировать, как темпы вакцинации влияют на число выявляемых новых случаев инфекции. В Ингушетии, где жители прививаются активнее многих, с каждым днем число заболевших уменьшается на 5−10%, а в Челябинской области заболеваемость среди медработников (привиты 95%) сократилась более чем в два раза. При этом в Омской области число вакцинированных за август увеличилось вдвое, а количество выявляемых ежедневно случаев заражения не изменилось.