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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 18 024 случая заражения коронавирусом, это на 3,44% больше, чем накануне (17 425). Общее число заразившихся за время пандемии достигло 7 065 904, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: Агентство «Москва»

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Санкт-Петербург — 1430 (586 019 с начала пандемии),
  • Москва — 1269 (1 579 274),
  • Московская область — 673 (428 147),
  • Свердловская область — 496 (127 684),
  • Ростовская область — 471 (128 224).
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За день в стране умерли 797 заболевших коронавирусом, это на два человека больше, чем вчера (795). Общее число умерших достигло 189 582.

За сутки выздоровели 18 262 человека, всего — 6 320 512.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 48 (27 835 за все время),
  • Санкт-Петербург — 37 (20 877),
  • Свердловская область — 35 (5467),
  • Краснодарский край — 33 (5498),
  • Ростовская область — 28 (6209).

Ранее «Ъ» попросил региональные минздравы проанализировать, как темпы вакцинации влияют на число выявляемых новых случаев инфекции. В Ингушетии, где жители прививаются активнее многих, с каждым днем число заболевших уменьшается на 5−10%, а в Челябинской области заболеваемость среди медработников (привиты 95%) сократилась более чем в два раза. При этом в Омской области число вакцинированных за август увеличилось вдвое, а количество выявляемых ежедневно случаев заражения не изменилось.

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