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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 самых известных университетов мира

385 лет назад, 8 сентября 1636 года, был основан Гарвардский университет — один из самых известных университетов мира. В нашей подборке — не только о нем, но и о других знаменитых университетах «с историей».

Гарвардский университет

Элитный американский университет в штате Массачусетс обучает всего 6700 студентов и 14500 последипломников, но при этом имеет самый большой целевой капитал в мире, который составляет 37,1 млрд долларов, а его библиотека — крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране. В мировом рейтинге университетов он входит в тройку лучших.

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Болонский университет

Этот итальянский университет был основан в 1088 году и никогда не прекращал свою деятельность. Болонский университет имеет титул старейшего университета в мире. Одновременно в нем обучаются почти 90 тысяч студентов, 6400 из которых — иностранные. Среди известных выпускников университета — три папы, многочисленные бизнесмены и несколько итальянских политиков.

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Оксфордский университет

Считается, что университет появился еще в 1096 году, хотя точная дата его основания неизвестна. Среди выпускников Оксфорда — 28 премьер-министров Великобритании, 20 архиепископов Кентерберийских, 12 святых и 27 лауреатов Нобелевской премии. Одновременно в нем учатся почти 24300 студентов.

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Саламанкский университет

Первым высшим учебным заведением Испании был Университет Паленсии, основанный в 1212 году, но ныне он уже не существует. А вот его «младший брат», Саламанкский университет, принимает студентов с 1218 года.

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Парижский университет

Парижский университет, в прошлом известный как Сорбонна, был основан между 1160 и 1250 годами. Его деятельность была приостановлена ненадолго лишь раз — сразу после Французской революции. Сегодня Парижский университет разбросан по всему городу — еще в 1970 году он был разделен на 13 автономных учреждений, и все они поддерживают высокую репутацию первоначального университета.

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Кембриджский университет

Кембридж был основан в 1209 году группой ученых, покинувших Оксфордский университет из-за политических конфликтов. В рейтинге лучших университетов мира он сейчас занимает седьмое место. Оксфорд и Кембридж соперничают на протяжении всей своей истории, как в науках, так и спорте.

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Падуанский университет

Один из старейших университетов Европы и Италии был открыт в Падуе в 1222 году, а возможно, и раньше. В 1545 году Падуанский университет основал Ботанический сад Падуи, который является одним из старейших академических садов в мире. Университет также управляет девятью музеями.

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Неаполитанский университет имени Федерико II

Один из старейших университетов в мире был основан в 1224 году. В наши дни в нем одновременно обучаются 80 тысяч студентов. Среди самых известных выпускников университета — философ и богослов Фома Аквинский.

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Сиенский университет

Университет в Сиене был основан в 1240 году. В наши дни в нем обучаются 20 тысяч студентов, тогда как общее количество населения в Сиене составляет 50 тысяч жителей. Университет знаменит прежде всего своими юридическим и медицинским факультетами.

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Коимбрский университет

Самое старое высшее учебное заведение Португалии появилось в 1290 году. Оно внесено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В университете обучается около 23 тысяч человек.

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Университет аль-Азхар

Один из старейших в мире университетов, а также наиболее престижный мусульманский духовный университет был основан в Каире династией Фатимидов в 988 году. Хотя официальный статус университета он получил только в 1961 году, на протяжении тысячелетия Аль-Азхар был важнейшим научным и культурным центром исламского мира.

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