Названы 10 самых известных университетов мира

Элитный американский университет в штате Массачусетс обучает всего 6700 студентов и 14500 последипломников, но при этом имеет самый большой целевой капитал в мире, который составляет 37,1 млрд долларов, а его библиотека — крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране. В мировом рейтинге университетов он входит в тройку лучших.
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Болонский университет
Этот итальянский университет был основан в 1088 году и никогда не прекращал свою деятельность. Болонский университет имеет титул старейшего университета в мире. Одновременно в нем обучаются почти 90 тысяч студентов, 6400 из которых — иностранные. Среди известных выпускников университета — три папы, многочисленные бизнесмены и несколько итальянских политиков.
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Оксфордский университет
Считается, что университет появился еще в 1096 году, хотя точная дата его основания неизвестна. Среди выпускников Оксфорда — 28 премьер-министров Великобритании, 20 архиепископов Кентерберийских, 12 святых и 27 лауреатов Нобелевской премии. Одновременно в нем учатся почти 24300 студентов.
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Саламанкский университет
Первым высшим учебным заведением Испании был Университет Паленсии, основанный в 1212 году, но ныне он уже не существует. А вот его «младший брат», Саламанкский университет, принимает студентов с 1218 года.
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Парижский университет
Парижский университет, в прошлом известный как Сорбонна, был основан между 1160 и 1250 годами. Его деятельность была приостановлена ненадолго лишь раз — сразу после Французской революции. Сегодня Парижский университет разбросан по всему городу — еще в 1970 году он был разделен на 13 автономных учреждений, и все они поддерживают высокую репутацию первоначального университета.
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Кембриджский университет
Кембридж был основан в 1209 году группой ученых, покинувших Оксфордский университет из-за политических конфликтов. В рейтинге лучших университетов мира он сейчас занимает седьмое место. Оксфорд и Кембридж соперничают на протяжении всей своей истории, как в науках, так и спорте.
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Падуанский университет
Один из старейших университетов Европы и Италии был открыт в Падуе в 1222 году, а возможно, и раньше. В 1545 году Падуанский университет основал Ботанический сад Падуи, который является одним из старейших академических садов в мире. Университет также управляет девятью музеями.
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Неаполитанский университет имени Федерико II
Один из старейших университетов в мире был основан в 1224 году. В наши дни в нем одновременно обучаются 80 тысяч студентов. Среди самых известных выпускников университета — философ и богослов Фома Аквинский.
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Сиенский университет
Университет в Сиене был основан в 1240 году. В наши дни в нем обучаются 20 тысяч студентов, тогда как общее количество населения в Сиене составляет 50 тысяч жителей. Университет знаменит прежде всего своими юридическим и медицинским факультетами.
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Коимбрский университет
Самое старое высшее учебное заведение Португалии появилось в 1290 году. Оно внесено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В университете обучается около 23 тысяч человек.
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Университет аль-Азхар
Один из старейших в мире университетов, а также наиболее престижный мусульманский духовный университет был основан в Каире династией Фатимидов в 988 году. Хотя официальный статус университета он получил только в 1961 году, на протяжении тысячелетия Аль-Азхар был важнейшим научным и культурным центром исламского мира.
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