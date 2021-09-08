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13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Владельца итальянского магазина подозревают в краже лотерейного билета

Это был выигрышный билет с джекпотом в размере 500 тысяч евро.

Пятого сентября пограничная полиция задержала в аэропорту Рима владельца табачной лавки из Неаполя, который пытался улететь на Канарские острова.

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Сообщается, что мужчину подозревают в краже выигрышного лотерейного билета на сумму 500 тысяч евро. Пожилая клиентка магазина купила у него два лотерейных билета и выиграла джекпот. Женщина передала владельцу лавки билет для проверки, но, по словам женщины, тот забрал его и уехал в неизвестном направлении, пишет Time.

Полиция провела обыски у подозреваемого, но лотерейного билета так и не нашла, а потому мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, итальянская налоговая инспекция заморозила всю партию билетов, которые были в табачном магазине, чтобы никто не смог незаконно обналичить выигрыш. Поиски выигрышного билета продолжаются.

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