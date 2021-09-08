13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили в Крыму целый череп древней гигантской гиены
Раньше специалистам попадались лишь обломки костей и зубов.
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Ученые Крымского федерального университета, Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН сделали уникальную находку.
В крымской пещере Таврида они нашли целый череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, жившей в этих местах почти два миллиона лет назад.
Специалисты называют эту находку уникальной, так как до этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Ранее похожий почти целый череп был найден в Забайкалье и еще два — в Китае.
По словам ученых, гиена, которой принадлежал найденный череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новой находке у ученых появился шанс более подробно изучить этого хищника и определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии.
Кстати, череп древнего хищника является не единственной находкой этих раскопок. В пещере также был найден частично сохранившийся череп рыси и клык саблезубой кошки.
Екатерина Гура