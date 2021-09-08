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14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ирландском болоте нашли языческого идола возрастом 1600 лет

Он самый большой из найденных в стране.

В сельской местности Гортнакранна на западе Ирландии археологи достали из болота крупного деревянного идола, которому местные жители поклонялись около 1600 лет назад.

Истукан высотой 2,5 метра — самый большой из найденных в стране, где в разное время было обнаружено десятки языческих идолов железного века, сообщает Live Science.

Как показало радиоуглеродное датирование, идола вырезали из дуба, срубленного в IV веке — всего за столетие до начала христианизации Ирландии. Он имеет форму человеческой фигуры с маленькой головой и горизонтальными полосами на «грудной клетке», которые могли изображать ребра. Нижняя часть истукана заострена, чтобы его можно было забить в землю.

Скорее всего, идола намеренно сбросили в болото не христиане, а сами язычники. Он был разбит на две части и «захоронен». Это обычная практика в язычестве для идолов, которые стали «мертвыми» и больше «не имели силы», говорят исследователи. Возможно также, что его таким образом принесли в жертву вместо человека.

Современная копия идола

Раскопки показали, что заболоченная местность вдоль реки, где был найден идол, на протяжении тысячелетий считалась священной для древнего населения Ирландии. Местные жители регулярно делали здесь подношения.

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