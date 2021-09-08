В ирландском болоте нашли языческого идола возрастом 1600 лет

В сельской местности Гортнакранна на западе Ирландии археологи достали из болота крупного деревянного идола, которому местные жители поклонялись около 1600 лет назад.
Истукан высотой 2,5 метра — самый большой из найденных в стране, где в разное время было обнаружено десятки языческих идолов железного века, сообщает Live Science.
Как показало радиоуглеродное датирование, идола вырезали из дуба, срубленного в IV веке — всего за столетие до начала христианизации Ирландии. Он имеет форму человеческой фигуры с маленькой головой и горизонтальными полосами на «грудной клетке», которые могли изображать ребра. Нижняя часть истукана заострена, чтобы его можно было забить в землю.
Скорее всего, идола намеренно сбросили в болото не христиане, а сами язычники. Он был разбит на две части и «захоронен». Это обычная практика в язычестве для идолов, которые стали «мертвыми» и больше «не имели силы», говорят исследователи. Возможно также, что его таким образом принесли в жертву вместо человека.
Раскопки показали, что заболоченная местность вдоль реки, где был найден идол, на протяжении тысячелетий считалась священной для древнего населения Ирландии. Местные жители регулярно делали здесь подношения.
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