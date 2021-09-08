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15:48 (мск), источник: РБК

Росздравнадзор назвал число жалоб на негативные реакции после вакцинации

Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова заявила, что в Росздравнадзор поступило около 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день нужно сказать, что на территории России в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций [на вакцины]», — сказала она.

По ее словам, это около 0,018% от числа получивших прививку.

«То есть от общего количества это минимальная доля», — подчеркнула Самойлова.

Как отметила глава ведомства, пока не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин.

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Она также сообщила, что не более 2% россиян заражаются коронавирусом после полного курса вакцинации. «А если мы посмотрим, сколько на сегодняшний день в госпитализации, то на сегодняшний день из госпитализированных пациентов 90% — это те пациенты, которые не прививались», — сказала Самойлова.

В апреле глава Росздравнадзора, комментируя сообщения о случаях смерти после вакцинации препаратом «Спутник V», заявила, что в России каждый медицинский работник «обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат».

По ее словам, в России «действует эффективная система фармаконадзора». «Действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени. Более 1,5 млн граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации», — говорила тогда Самойлова.

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