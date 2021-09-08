Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Затонувшая деревня в Ираке поднялась на поверхностьИ стала туристической достопримечательностью
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
15:52 (мск), источник: Газета.Ру

Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Об этом глава города сообщил в своем блоге.

Источник: Reuters

В документе предлагается запретить использовать в столице машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой москвичей ночью.

Читайте также
Тест: Что вы знаете об электронном голосовании?

Также предлагается в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями — с 500 до 5000 рублей. При этом, если мощность двигателя легкового автомобиля превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.

Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет стартовать с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.

Также мэр предложил задерживать и помещать на спецстоянку машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Ранее сообщалось, что штраф за езду ночью с громкой музыкой и без глушителей могут ввести по всей России.

Все новости региона
 СК рассказал новые подробности об убийстве девочек в Киселевске
В ПФР объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии
Вместе с главой МЧС погиб известный режиссер Александр Мельник
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
Росздравнадзор назвал число жалоб на реакции после вакцинации
Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария
Ученые показали, как на самом деле выглядит ДНК в ядре клетки
Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком?
Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
Просто выговорится .. не судите строго. 608
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 595
Забавные картинки 510
не-конкурс: 12 рассказов 434
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь