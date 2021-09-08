Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

В документе предлагается запретить использовать в столице машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой москвичей ночью.
Также предлагается в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины водителями — с 500 до 5000 рублей. При этом, если мощность двигателя легкового автомобиля превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.
Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет стартовать с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.
Также мэр предложил задерживать и помещать на спецстоянку машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.
Ранее сообщалось, что штраф за езду ночью с громкой музыкой и без глушителей могут ввести по всей России.