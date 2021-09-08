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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал гибель главы МЧС личной невосполнимой утратой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным главы МЧС Евгения Зиничева. Он назвал его гибель «невосполнимой личной утратой». Соболезнования также выразил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что глава МЧС «без колебаний пошел на риск», спасая жизнь человека.

«Погиб, до конца исполняя свой долг», — добавил глава государства.

Шойгу охарактеризовал Зиничева как человека, очень преданного своему делу. «Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Нам будет очень не хватать его», — говорится в заявлении министра обороны в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений МЧС сегодня, 8 сентября. По предварительным данным, министр сорвался со скалы, пытаясь спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника.

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