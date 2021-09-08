Путин назвал гибель главы МЧС личной невосполнимой утратой

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что глава МЧС «без колебаний пошел на риск», спасая жизнь человека.
«Погиб, до конца исполняя свой долг», — добавил глава государства.
Шойгу охарактеризовал Зиничева как человека, очень преданного своему делу. «Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Нам будет очень не хватать его», — говорится в заявлении министра обороны в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений МЧС сегодня, 8 сентября. По предварительным данным, министр сорвался со скалы, пытаясь спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника.