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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках

Арт-объект символизирует «вековые традиции» и «тонкость русской души».

Напротив гостиницы «Украина» в Москве установили необычный арт-объект — семь зеркальных матрешек в золотых кокошниках. Авторами проекта выступили Татьяна Ликсутова (бывшая супруга главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова) и архитектор Николь Крихели.

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Все матрешки, как и положено, имеют разный размер, что, по мнению авторов, символизирует разные этапы развития человека: физически, интеллектуально, социально и духовно. Головы матрешек украшают золотые кокошники, на каждом из которых изображены различные символы: лебедушка, богатство русской природы, любовь, Луна, Солнце, духовность и матушка-Россия.

По задумке авторов, кокошники символизируют традиционные русские символы, близкие каждому жителю страны, а зеркальная поверхность матрешек отражает современную реальность, происходящую «здесь и сейчас». В целом, арт-объект представляет из себя своеобразный мост между традициями прошлого и событиями настоящего.

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