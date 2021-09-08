18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках
Арт-объект символизирует «вековые традиции» и «тонкость русской души».
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Напротив гостиницы «Украина» в Москве установили необычный арт-объект — семь зеркальных матрешек в золотых кокошниках. Авторами проекта выступили Татьяна Ликсутова (бывшая супруга главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова) и архитектор Николь Крихели.
Все матрешки, как и положено, имеют разный размер, что, по мнению авторов, символизирует разные этапы развития человека: физически, интеллектуально, социально и духовно. Головы матрешек украшают золотые кокошники, на каждом из которых изображены различные символы: лебедушка, богатство русской природы, любовь, Луна, Солнце, духовность и матушка-Россия.
По задумке авторов, кокошники символизируют традиционные русские символы, близкие каждому жителю страны, а зеркальная поверхность матрешек отражает современную реальность, происходящую «здесь и сейчас». В целом, арт-объект представляет из себя своеобразный мост между традициями прошлого и событиями настоящего.
Екатерина Гура