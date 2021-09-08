19:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эрмитаж продал NFT-копию картины Леонардо да Винчи за 150 тысяч долларов
Всего на цифровых торгах музей заработал 444,5 тысячи долларов.
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Государственный музей Эрмитаж и блокчейн-экосистема Binance провели цифровой аукцион, на котором с молотка ушли несколько NFT-копий знаменитых картин из коллекции музея.
Всего Эрмитаж выставил на необычные торги пять картин: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все токены были подписаны директором музея Михаилом Пиотровским.
Самой дорогой из проданных картин оказался шедевр Леонардо да Винчи, который неизвестный коллекционер приобрел за 150,5 тысячи долларов. Работу Кандинского ценители искусства купили за 80 тысяч долларов, Ван Гога — за 75 тысяч, Моне — за 74 тысячи, а цифровая копия Джорджоне была продана на 65 тысяч долларов.
Всего Эрмитаж заработал на торгах 444,5 тысячи долларов, которые пойдут на нужды музея. NFT-аукцион длился неделю. Стартовая цена каждого токена составляла 10 тысяч долларов.
Екатерина Гура