Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Затонувшая деревня в Ираке поднялась на поверхностьИ стала туристической достопримечательностью
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
19:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эрмитаж продал NFT-копию картины Леонардо да Винчи за 150 тысяч долларов

Всего на цифровых торгах музей заработал 444,5 тысячи долларов.

Государственный музей Эрмитаж и блокчейн-экосистема Binance провели цифровой аукцион, на котором с молотка ушли несколько NFT-копий знаменитых картин из коллекции музея.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Всего Эрмитаж выставил на необычные торги пять картин: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все токены были подписаны директором музея Михаилом Пиотровским.

Самой дорогой из проданных картин оказался шедевр Леонардо да Винчи, который неизвестный коллекционер приобрел за 150,5 тысячи долларов. Работу Кандинского ценители искусства купили за 80 тысяч долларов, Ван Гога — за 75 тысяч, Моне — за 74 тысячи, а цифровая копия Джорджоне была продана на 65 тысяч долларов.

Всего Эрмитаж заработал на торгах 444,5 тысячи долларов, которые пойдут на нужды музея. NFT-аукцион длился неделю. Стартовая цена каждого токена составляла 10 тысяч долларов.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Вместе с главой МЧС погиб известный режиссер Александр Мельник
В США заявили об окончании резервов в октябре
Росздравнадзор назвал число жалоб на реакции после вакцинации
Путин назвал гибель главы МЧС Зиничева личной утратой
«Обязательно жахнем»: в Минфине заявили о «планах» приватизации
Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком?
Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Hi-Tech
Фото «Аполлона» на Луне произвело фурор в сети Узнайте, чем интересен новый кадр
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 635
Просто выговорится .. не судите строго. 610
Забавные картинки 510
не-конкурс: 12 рассказов 434
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь