10:28 (мск), источник: Журнал OK!
Синди Кроуфорд воссоздала рекламную кампанию Pepsi из 90-х ради благотворительности. Фото!
Сложно поверить, что разница между снимками — 29 лет!
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55-летняя модель снова примерила образ из рекламной кампании Pepsi 1992 года. Для того, чтобы воссоздать культовые кадры, к работе приступили профессионалы из прежней команды. Парикмахер Питер Савич уложил волосы Синди так же, как и почти 30 лет назад, визажист Сэм Виссер повторил знаковый макияж 90-х годов в стиле «nude», а фотограф Дэвид Ярроу позаботился о том, чтобы съёмка прошла безупречно.
Legion-Media.
Синди Кроуфорд вновь предстала перед камерой в белой майке, джинсовых шортах с высокой талией и красных туфлях на шпильке. В этом аутфите она позировала перед кафе Halfway House в Санта-Кларите, Калифорния. Несмотря на то, что с момента выхода оригинальной рекламы прошло уже несколько десятков лет, кажется, что главная героиня смогла обыграть время и почти не изменилась за эти годы.
@cindycrawford.
Следует отметить, что повод для проведения фотосессии нашёлся по-настоящему благородный. Весь доход от мероприятия пойдёт на поддержку Американской семейной детской больницы в Мэдисоне, штат Висконсин, где брат Синди Кроуфорд ранее лечился от лейкемии. Модель сообщила, что им уже удалось собрать более 1 миллиона долларов.
Legion-Media.