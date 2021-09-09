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06:14 (мск), источник: ТАСС

Politico: Байден намерен предложить провести международный саммит по борьбе с COVID-19

Ожидается, что саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники.

Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений. Как отмечает издание, Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от COVID-19 развивающимся странам, пути улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.

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Администрация США уведомила ряд стран о планах проведения саммита, но еще не направила официальных приглашений. Источник Politico рассказал, что, хотя и рабочий график Байдена на ГА ООН еще дорабатывается, «можно с уверенностью предположить, что активно рассматриваются варианты, связанные с COVID-19 и сферой здравоохранения». «Я ожидаю, что у президента будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу», — отметил он.

В четверг Байден намерен выступить с речью, в которой подробно изложит свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса, однако, как отмечают источники газеты, официальное объявление о проведении международного саммита по коронавирусу может появиться и до выступления американского лидера.

В Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию, а также уточнить, будет ли приглашена на встречу Россия.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 222 млн человек, примерно 4,6 млн умерли. По подсчетам Оксфордского университета, более половины жителей в США полностью вакцинированы, в то время как в Южной Америке — только треть, а в Африке — около 3%.

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