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09:48 (мск), источник: Известия

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему 8 сентября.

Источник: РИА "Новости"

«Президент подписал указ “О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е. Н.”, — указано в сообщении, опубликованном в четверг, 9 сентября, на сайте Кремля.

Звание присвоено Зиничеву «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

О трагической гибели Евгения Зиничева стало известно 8 сентября. Министр погиб в Норильске, когда пытался спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Режиссер также погиб в результате происшествия.

По данным источников, прощание с Зиничевым состоится 10 сентября в Москве, похоронят министра в этот же день в Санкт-Петербурге.

Соболезнования в связи с гибелью министра выразил Путин. Он назвал личной невосполнимой утратой трагическую гибель Зиничева.

Свои соболезнования также выразили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и др.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он окончил два факультета (экономический, финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права, а в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Зиничев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

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