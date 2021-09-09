Единороссы обеспечат финансирование программы строительства и капремонта школ

«Мы обратились в правительство с просьбой оказать содействие нашим регионам. В настоящее время работа над проектом программы капремонта продолжается. Единая Россия подключила к работе над этой программой родительское сообщество. За каждым объектом закреплены ответственные депутаты», — сказал он.
По словам Турчака, на следующей неделе партия проведет совещания с кабмином по проекту федерального бюджета. «Депутаты фракций “Единой России” обеспечат, чтобы финансовые средства для регионов на строительство новых школ и капремонт были предусмотрены в полном объеме», — заверил единоросс.
По его словам, для проведения капитального ремонта нужна разработка единого стандарта. «Важно не просто покрасить стены и заменить кровлю, важно создать новую образовательную среду, новое образовательное пространство: провести закупку учебного, лабораторного оборудования, обновить школьные парты, оснастить медицинские кабинеты и пищеблоки, обеспечить безопасность школ», — считает Турчак.
Еще одним приоритетом партии, подчеркнул он, является строительство 1300 новых школ до конца 2024 года. «Это поручение дано президентом в ходе послания. В рамках нашего партийного проекта “Новая школа” завершаем сбор заявок по регионам», — проинформировал секретарь генсовета единороссов.
Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих отмечены в качестве цели в народной программе, с которой партия идет на думские выборы. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте.