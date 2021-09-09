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11:24 (мск), источник: Газета.Ру

Рогозин ответил владельцу «Бурана», пригрозившему «Роскосмосу» судом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что всю ответственность за плохое состояние второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макет корабля и ракеты «Энергия-М» на Байконуре несет их нынешней владелец — казахстанское частное лицо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, этот владелец не сделал ничего для надлежащего хранения корабля, макета и ракеты.

«Дальнейшее пребывание обоих “Буранов” и “Энергии-М” в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — подчеркнул Рогозин.

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Он также уточнил, что Россия не намерена без разрешения со стороны властей Казахстана вывозить «Буран» из страны. Глава «Роскосмоса» также выразил мнение, что текущий владелец «Буранов» использует информацию в СМИ в качестве повода для разжигания страстей и добавил, что с нетерпением ждет исхода судебного процесса.

Ранее сообщалось, что в Россию из Байконура вернется сохранившийся летный образец космического корабля «Буран».

До этого стало известно, что «Буран» на Байконуре очистили от граффити.

Авторы граффити, сделанного весной 2021 года, оставили на челноке надписи: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». В Роскосмосе заявили, что после произошедшего необходимо оперативно передать объект в один из музеев космонавтики.

Космический корабль «Буран» совершил орбитальный полет в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. После распада Советского Союза этот образец был оставлен на Байконуре, где был разрушен в 2002 году при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса.

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