В Венгрии закончилась вакцина «Спутник V»

«Видите ли, мы уже полностью использовали наши запасы вакцины “Спутник-V”, она была очень популярной», — указал глава ведомства, заметив, что в стране этим препаратом привились почти миллион человек.
«Мы заключили [с российской стороной] контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным», — сказал он.
По данным, которые привел министр, «Спутник-V» действует очень хорошо. «Так что мы очень довольны, что заключили это соглашение [на поставку российской вакцины] и дали возможность миллиону венгров получить “Спутник-V”, — констатировал Сийярто.
В целом Венгрия сейчас, по его словам, располагает 8 млн доз вакцин от коронавируса, поэтому не нуждается в дополнительных закупках. Но вместе с этим Будапешт, добавил глава венгерского МИД, хотел бы нарастить сотрудничество с Москвой в вопросе применения препаратов против COVID-19. Сейчас в Венгрии, по словам министра, строят фабрику по производству вакцин от коронавируса, которую запустят в конце 2022 года. «И мы уже ведем переговоры с Россией, с производителем “Спутника-V”, о том, чтобы начать производство этой вакцины по лицензии в Венгрии», — указал Сийярто.
Венгрия договорилась с Россией о поставках 2 млн доз «Спутника V» в январе этого года. Она стала первой европейской страной, которая одобрила использование российского препарата. По контракту, разработка должна была быть поставлена в страну тремя партиями. Первая партия «Спутника-V» прибыла в Венгрию в начале февраля 2021 года.
На сегодняшний день в Венгрии официально разрешено применение шести вакцин против коронавируса. Это препарат от Pfizer-BioNTech, Moderna, англо-шведская AstraZeneca, китайская Sinopharm, американская Johnson&Johnson и российский «Спутник V».