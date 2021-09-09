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17:13 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: министры здравоохранения G20 называли «Спутник V» лучшей вакциной от ковида

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министры здравоохранения стран G20 называли российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшим вариантом для профилактики ковида, заявил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Источник: Reuters

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: “Спутник” — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.

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Министр поблагодарил руководство Москвы и медиков за активное участие в клинических испытаниях вакцины.

«Собрать колоссальный объем данных за короткий промежуток времени для того, чтобы доказать — [вакцина] безопасна и эффективна, — это стоит дорогого, и [наша] страна была первая в мире», — отметил он.

Ранее министр по итогам сессии министров здравоохранения G20 заявил, что государствам «двадцатки» следует взаимно признавать вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в этих странах.

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