Мурашко: министры здравоохранения G20 называли «Спутник V» лучшей вакциной от ковида

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: “Спутник” — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Министр поблагодарил руководство Москвы и медиков за активное участие в клинических испытаниях вакцины.
«Собрать колоссальный объем данных за короткий промежуток времени для того, чтобы доказать — [вакцина] безопасна и эффективна, — это стоит дорогого, и [наша] страна была первая в мире», — отметил он.
Ранее министр по итогам сессии министров здравоохранения G20 заявил, что государствам «двадцатки» следует взаимно признавать вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в этих странах.