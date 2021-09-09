Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
12Земфире исполнилось 45 лет
15:47 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили новую причину гибели от COVID-19

Причина гибели от COVID-19 — нарушение взаимодействия между тромбоцитами и клетками, выстилающими сосуды, выяснили ученые из США. Сигналы, подаваемые тромбоцитами при COVID-19, приводят к воспалению и тромбообразованию, повреждая сосуды. Однако, если ограничить активность генов, регулирующих выработку тромбоцитов, этих эффектов можно избежать. Исследователи рассчитывают, что эти данные лягут в основу новых методов терапии при тяжелых случаях COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:03 (мск)Депздрав предупредил о четвертой волне коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Исследователи из Нью-Йоркского университета выяснили, что белковые сигналы, исходящие от тромбоцитов — телец, которые останавливают кровотечение при ранах — вызывают воспаление, аномальное свертывание крови и повреждение сосудов при воздействии вируса SARS-CoV-2. Соответствующая работа была опубликована в журнале Science Advances.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

В этой статье ученые сообщают, что идентифицировали два родственных гена, S1000A8 и S1000A9. Проявляясь в тромбоцитах пациентов с COVID-19, эти гены заставляли тромбоциты вырабатывать больше миелоидных белков MRP8 и MRP14. В основном в организме эти белки находятся в белых кровяных тельцах, отвечающих за иммунитет, и действуют как пара. В ходе исследования выяснилось, что повышенный уровень MRP8 и MRP14 связан со свертыванием крови в сосудах и воспалением, что ведет к более тяжелому течению заболевания и длительному пребыванию в больнице.

В поддержку своей теории медики приводят доказательства, что одобренные лекарства от COVID-19, которые блокируют активацию тромбоцитов через поверхностный белок P2Y12, ослабляют воспаление сосудов, связанное с болезнью. Также исследование показало, что тромбоциты, которые подверглись воздействию COVID-19, изменяют эндотелий — клетки, выстилающие кровеносные сосуды. В основном это происходит за счет белка р-селектина, который делает тромбоциты более липкими и склонными к образованию сгустков.

Наши результаты показывают новую роль тромбоцитов в повреждении кровеносных сосудов при COVID-19 и могут в значительной степени объяснить, что делает этот вирус гораздо более смертоносным, чем его родственники, вызывающие грипп.
Тесса Барретт
ведущий исследователь

По словам авторов работы, аномальное воспаление всего тела и свертывание крови идентифицировали как главные признаки тяжелой формы COVID-19 еще на ранней стадии пандемии, причем эти два явления считаются взаимосвязанными. Уже тогда тромбоциты называли главным виновником наблюдаемых процессов, но без строгих доказательств. Тогда же медики высказывали и гипотезу о роли в этом взаимодействия тромбоцитов с эндотелием.

Читайте также
Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19

В текущем исследовании эндотелиальные клетки из мелких кровеносных сосудов подвергли воздействию жидкости, выделяемой тромбоцитами пациентов с COVID-19, а также, для сравнения, пациентов без коронавируса. Затем генетический материал этих клеток секвенировали. У тех эндотелиальных клеток, что подверглись воздействию тромбоцитов зараженного коронавирусом организма, 485 транскриптов (молекулярных «букв») стали менее активными, а 803, наоборот, проявлялись более ярко.

Наблюдаемые генетические изменения оказались связаны со свертыванием крови, воспалением и ослаблением контактов между эндотелиальными клетками, что позволяет сыворотке крови просачиваться в ткань и вызывать отек легких, наблюдаемый при тяжелом течении COVID-19.

Первоначально у ученых было несколько потенциальных виновников, но внимательное изучение генетических баз данных сократило их до двух: генов S100A8 и S100A9, которые участвуют в постройке белков MRP8 и MRP14. Последующий анализ подтвердил, что у больных COVID-19 уровень этих белков повышен на 166%, что вызывает повышенную свертываемость крови, воспаление и увеличивает вероятность попасть в больницу. К удивлению ученых, родственный вирус CoV-OC43, вызывающий грипп, не оказывает никакого влияния на S100A8 и S100A9.

Читайте также
Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм COVID-19

Кроме того, исследовательская группа обнаружила, что повреждение эндотелия, вызванное тромбоцитами, и аномальное свертывание крови могут также происходить из-за действия р-селектина в компонентах тромбоцитов, называемых альфа-гранулами. Р-селектин отвечает за адгезию тромбоцитов к поверхностям, и обычно располагается внутри α-гранул, но «выворачивается» наружу, когда тромбоциты подвергаются воздействию COVID-19. В таком виде р-селектин способствует скоплению тромбоцитов и образованию сигналов, которые активируют местный иммунный ответ.

Наконец, ученые заметили, что ингибиторы P2Y12, которые препятствуют свертыванию, также снижают экспрессию S100A8 и S100A9 в тромбоцитах на 18%. В лабораторных тестах это предотвратило повреждение кровеносных сосудов при COVID-19, что дает надежду на создание эффективного лекарства, которое сможет помочь при тяжелом течении этой болезни.

Василий Зайцев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Школьница из Красноярска погибла во время инсценировки своей смерти
Мэр Рыбинска попал в аварию
Песков опроверг неофициальные версии гибели Зиничева
Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в Сети
С 1 октября повысят зарплату: кого ждет прибавка
Рогозин ответил бизнесмену, отказавшемуся отдавать «Буран»
К психиатрам массово попадают пациенты с проблемами после COVID
«ЕР» обеспечит финансирование строительства и капремонта школ
Здоровье
Бывшие муж и жена не поделили замороженные трупы в криокамере Руководитель компании пытался похитить тела.
Горячие темы на Авто
Так ли они неправы? 397
Шоу у родов.. 334
Водка сейчас пошла отвратительная 124
Не прошло и 7 месяцев... ФАС возбудило дело против "Кроношпан" 90
Кино
Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского» Звезды посетили показ масштабного проекта о самом известном русском шансонье ХХ века
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 676
Просто выговорится .. не судите строго. 646
Забавные картинки 510
Рейтинг пород собак 435
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь