В ФМБА рассказали о разработке вакцины против всех видов коронавируса

«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — сказала она на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Ранее, 30 августа, Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение — в виде капель или спрея в нос.
23 августа доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что появление новых штаммов коронавируса со временем может снизить эффективность вакцин от COVID-19. Поэтому, по его словам, придется менять технологию создания этих препаратов.
Он подчеркнул, что замедлить эволюцию инфекции и остановить ее распространение поможет только иммунизация 80−90% населения планеты.
Вместе с тем, как считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый заметил, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».