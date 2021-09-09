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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Китая взбунтовались против японской ярмарочной улицы

Ее создавали с 2019 года, но закрыли уже через неделю после открытия из-за критики в соцсетях.

21 августа в китайском городе Далянь открылся туристический развлекательный проект Tang Little Kyoto, представляющий из себя тематическую японскую улицу с соответствующей архитектурой и лавками с японскими товарами. Однако уже через неделю власти города, несмотря на большое количество туристов и интерес к проекту, были вынуждены закрыть «японский уголок».

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Поводом к такому решению послужило бурное недовольство проектом в соцсетях. Пользователи обвинили создателей улицы в некомпетентности и «культурном вторжении».

В соцсетях припомнили, что Япония оккупировала этот район в 1930—1940 годах и практически полностью уничтожила местное население. Пользователи также возмутились, что вместо китайской культуры и товаров власти города пропагандируют чужую культуру, а проект Tang Little Kyoto они назвали «формой японской оккупации», сообщает Kyodo News.

Пока неизвестно, откроется ли проект снова и когда. Идея японской улицы принадлежит компании Dalian Shuyuan Group. Изначально планировалось к 2024 году построить здесь полноценный город из 1600 зданий, включая собственную больницу и гостиницу и 1300 вилл в японском стиле.

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