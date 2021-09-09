15:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в Сети
Предположительно, северокорейский лидер сбросил свыше десяти килограммов.
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Государственные СМИ Северной Кореи официально отметили изменения в весе лидера КНДР Ким Чен Ына для того, чтобы исключить все спекуляции о проблемах с его здоровьем и показать усердную работу главы государства на благо нации в трудный для страны период.
Такое заявление сделала директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан.
Государственное телевидение Северной Кореи ранее продемонстрировало необычный для СМИ КНДР сюжет, в котором неизвестный житель Пхеньяна сообщил, как он и другие жители Пхеньяна «убиты горем» из-за того, что северокорейский лидер резко похудел, а его «изможденный» вид довел их до слез.
На снимках с пленума ЦК партии
Как сообщает южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники, рост Ким Чен Ына составляет 170 сантиметров, тогда как вес был около 140 килограммов, что превышает норму для людей в возрасте 30−40 лет и может говорить о каких-то нарушениях со здоровьем.
По данным издания, в последнее время окружение северокорейского лидера попросило его снизить вес и отдохнуть. Глава КНДР изначально отказался из-за того, что еще «ничего не сделал для граждан», однако потом согласился и месяц провел вне Пхеньяна, заботясь о своем здоровье. Как отмечается, Ким Чен Ын вернулся в столицу настолько изменившимся, что даже руководители партии удивились. Предположительно, он сбросил свыше десяти килограммов.