Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария Эксперты рассказали, какой из них на сегодняшний день кажется им наиболее вероятными
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
12День знаний в России
14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский епископ отрекся от сана ради любви

Он закрутил роман с писательницей эротических романов.

Необычная история, достойная голливудской экранизации, произошла в конце лета в Испании. 52-летний католический епископ каталонской епархии Сольсона по имени Хавьер Новель ушел в отставку со своей должности ради романтических отношений с 38-летней разведенной матерью двоих детей Сильвией Кабальоль, которая является практикующим психологом и автором эротических романов.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

В конце августа епископ уведомил о своем добровольном отречении от сана по личным причинам папу Франциска и быстро получил одобрение. В сентябре, когда об истории стало известно журналистам, Хавьер уехал жить в барселонский пригород Манресу вместе со своей возлюбленной.

Испанское издание El Mundo отмечает, что Хавьер Новель стал самым молодым епископом в Испании в возрасте 40 лет. Он был известен своими консервативными взглядами и выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии.

Сообщается, что, скорее всего, Новель останется почетным епископом Сольсоны, но попросит папу Франциска освободить его от обета безбрачия и послушания, который все католические епископы дают при вступлении в священство.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков опроверг неофициальные версии гибели Зиничева
Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в Сети
С 1 октября повысят зарплату: кого ждет прибавка
Рогозин ответил бизнесмену, отказавшемуся отдавать «Буран»
К психиатрам массово попадают пациенты с проблемами после COVID
Visa поднимет комиссии за оплату картами в супермаркетах
«ЕР» обеспечит финансирование строительства и капремонта школ
Hi-Tech
Чем нас удивит Android 12. Все что известно Вышла финальная бета-версия
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 676
Просто выговорится .. не судите строго. 643
Забавные картинки 510
Рейтинг пород собак 435
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь