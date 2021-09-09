Испанский епископ отрекся от сана ради любви

Необычная история, достойная голливудской экранизации, произошла в конце лета в Испании. 52-летний католический епископ каталонской епархии Сольсона по имени Хавьер Новель ушел в отставку со своей должности ради романтических отношений с 38-летней разведенной матерью двоих детей Сильвией Кабальоль, которая является практикующим психологом и автором эротических романов.
В конце августа епископ уведомил о своем добровольном отречении от сана по личным причинам папу Франциска и быстро получил одобрение. В сентябре, когда об истории стало известно журналистам, Хавьер уехал жить в барселонский пригород Манресу вместе со своей возлюбленной.
Испанское издание El Mundo отмечает, что Хавьер Новель стал самым молодым епископом в Испании в возрасте 40 лет. Он был известен своими консервативными взглядами и выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии.
Сообщается, что, скорее всего, Новель останется почетным епископом Сольсоны, но попросит папу Франциска освободить его от обета безбрачия и послушания, который все католические епископы дают при вступлении в священство.