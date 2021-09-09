Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 сентябряУказ об автономии университетов, первая "мертвая петля", день рождения Льва Толстого и другие события
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
12День знаний в России
16:03 (мск), источник: Daily Storm

Депздрав предупредил о четвертой волне коронавируса

Вероятность подъема заболеваемости в Москве очень высока, сказал представитель мэрии.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
17:13 (мск)Мурашко: министры здравоохранения G20 называли «Спутник V» лучшей вакциной от ковида
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун предупредил жителей столицы о подъеме заболеваемости COVID-19. Он заявил, что вероятность новой волны очень высока. Сегодня в Москве выявили 1801 заболевшего коронавирусом.

«Вероятность четвертой волны очень высокая», — сказал Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.

Читайте также
Тест: Что вы знаете об электронном голосовании?

Сегодня в Москве выявили 1801 случай заражения COVID-19. 1461 пациент выздоровел, 52 человека умерли от последствий. Всего в России 9 сентября было выявлено 18 380 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 19 639 россиян, 794 — скончались.

На первом месте по числу заболевших стоит Москва. Дальше идет Санкт-Петербург — сегодня в Северной столице зафиксировали 1380 случаев коронавируса. За ним — Московская область — 525, Свердловская область — 505, Ростовская область — 470, Самарская область — 468, Воронежская область — 464 и Пермский край — 456.

Меньше всего случаев COVID-19 выявили в Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — 13, Магаданской области — 26, Республике Алтай — 30, Еврейской автономной области — 37, Карачаево-Черкесской Республике — 47.

7 сентября стало известно, что ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который выявляет коронавирус в теле больного менее чем за полчаса. Устройство ищет не саму инфекцию, а антиген к ней, отметили создатели, поэтому его можно будет приспособить для поиска других болезней.

Коллективный иммунитет к COVID-19 среди россиян должен сформироваться уже осенью, заявила 3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, для этого необходимо, чтобы переболели или вакцинировались более 90 миллионов человек. На сегодняшний день привиты от коронавируса порядка 45 миллионов, отметила она. По данным оперштаба, переболели более 6,9 миллиона россиян.

Все новости региона
 Пехота в рыжих костюмах химзащиты, всадники в шлемах и похудевший Ким Чен Ын. Фото с парада в КНДР
Николай Рыбаков: С помощью Facebook власть не поменяешь
Путин: кризис в Афганистане приходится расхлебывать всему миру
Вице-спикер Госдумы Толстой предложил распустить органы опеки
С 1 октября повысят зарплату: кого ждет прибавка
Ученые выяснили новую причину гибели от коронавируса
Фотографии с резко похудевшим Ким Чен Ыном появились в Сети
Как выглядят победительницы конкурсов красоты из России (фото)
Рогозин ответил бизнесмену, отказавшемуся отдавать «Буран»
Кино
Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского» Звезды посетили показ масштабного проекта о самом известном русском шансонье ХХ века
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Gnezdo.ru
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Зеленский высказался об отставке Авакова
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь