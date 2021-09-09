16:03 (мск), источник: Daily Storm
Депздрав предупредил о четвертой волне коронавируса
Вероятность подъема заболеваемости в Москве очень высока, сказал представитель мэрии.
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Глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун предупредил жителей столицы о подъеме заболеваемости COVID-19. Он заявил, что вероятность новой волны очень высока. Сегодня в Москве выявили 1801 заболевшего коронавирусом.
«Вероятность четвертой волны очень высокая», — сказал Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.
Сегодня в Москве выявили 1801 случай заражения COVID-19. 1461 пациент выздоровел, 52 человека умерли от последствий. Всего в России 9 сентября было выявлено 18 380 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 19 639 россиян, 794 — скончались.
На первом месте по числу заболевших стоит Москва. Дальше идет Санкт-Петербург — сегодня в Северной столице зафиксировали 1380 случаев коронавируса. За ним — Московская область — 525, Свердловская область — 505, Ростовская область — 470, Самарская область — 468, Воронежская область — 464 и Пермский край — 456.
Меньше всего случаев COVID-19 выявили в Ненецком автономном округе — 10, Чукотском автономном округе — 13, Магаданской области — 26, Республике Алтай — 30, Еврейской автономной области — 37, Карачаево-Черкесской Республике — 47.
7 сентября стало известно, что ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который выявляет коронавирус в теле больного менее чем за полчаса. Устройство ищет не саму инфекцию, а антиген к ней, отметили создатели, поэтому его можно будет приспособить для поиска других болезней.
Коллективный иммунитет к COVID-19 среди россиян должен сформироваться уже осенью, заявила 3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, для этого необходимо, чтобы переболели или вакцинировались более 90 миллионов человек. На сегодняшний день привиты от коронавируса порядка 45 миллионов, отметила она. По данным оперштаба, переболели более 6,9 миллиона россиян.