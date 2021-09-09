Российский миллиардер призвал мир сократить потребление

Как отметил основатель «Базового элемента», бывший руководитель «Русала», необходимо менять схему потребления.
«Мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться», — подчеркнул Дерипаска.
Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления, сказал миллиардер. «Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия», — констатировал он.
Дерипаска также заявил, что мир должен быстро реализовать новую энергетическую стратегию, «безусловно с атомной энергетикой во главе».
Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в 20 российских регионах в ближайшем будущем закончится емкость свалок. Наибольшие проблемы с утилизацией мусора из-за этого могут испытать Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области, предупредил главы Минприроды.