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17:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский миллиардер призвал мир сократить потребление

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал мир сократить объемы потребления. Это путь к равновесию, заявил он в ходе Столыпинского форума в Москве, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил основатель «Базового элемента», бывший руководитель «Русала», необходимо менять схему потребления.

«Мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться», — подчеркнул Дерипаска.

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Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления, сказал миллиардер. «Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия», — констатировал он.

Дерипаска также заявил, что мир должен быстро реализовать новую энергетическую стратегию, «безусловно с атомной энергетикой во главе».

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в 20 российских регионах в ближайшем будущем закончится емкость свалок. Наибольшие проблемы с утилизацией мусора из-за этого могут испытать Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области, предупредил главы Минприроды.

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