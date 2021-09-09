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16:14 (мск), источник: Смотрим

В России станет на 12 городов трудовой доблести больше

Владимир Путин поддержал идею о присвоении особого статуса городов трудовой доблести 12 населенным пунктам. Этот статус был учрежден в марте 2020 года. А в июле 2021 года вышел президентский указ об объявлении первых 20 городов трудовой доблести.

Источник: РИА "Новости"

Кроме этого, глава российского государства предложил подумать вместе с местными жителями и запустить просветительские программы для молодежи, чтобы молодые люди знали, как много для великой Победы сделали их семьи, их родной город.

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Заседании российского организационного комитета «Победа» в режиме видеосвязи в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», — отметил Путин, призвав не позволить оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где ковалась Победа.

Указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам будет подписан в ближайшее время.

Этот статус получат Алдан в Якутии, Бологое в Тверской области, Воркута (Коми), Дзержинск в Нижегородской области, Кострома, Лысьва в Пермском крае, Кемерово, Мончегорск в Мурманской области, подмосковное Ступино и Сызрань, Чита и сахалинская Оха.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено в марте 2020 года. В июле 2020 года президент России поддержал идею присвоить звание 20 первым городам: Ярославлю, Челябинску, Уфе, Ульяновску, Томску, Самаре и Саратову, Омску и Перми, Новокузнецку и Новосибирску, Нижнему Новгороду и Нижнему Тагилу, Магнитогорску, Казани, Иванову, Ижевску, Иркутску, Екатеринбургу и Боровичам.

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