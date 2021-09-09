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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии открылась самая большая в мире выставка тыкв

Она продлится до начала декабря.

В немецком городе Людвигсбург в Баден-Вюртемберге, возле Людвигсбургской резиденции, открылась традиционная тыквенная выставка, которая, как уверяют организаторы, является крупнейшей в мире.

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Выставка традиционно проходит здесь в осенние месяцы и привлекает огромное количество туристов. Правда, в прошлом году из-за пандемии ее не проводили.

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На выставке можно посмотреть на фигуры и композиции, сделанные из тыкв, попробовать огромное количество блюд, оценить самые большие экземпляры на специальном чемпионате и приобрести тыкву себе — для обеда или декора.

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Сообщается, что в этом году на создание скульптур и декораций у организаторов ушло около 450 тысяч тыкв 600 разных сортов.

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В этом году выставка фигур из тыкв посвящена морю и океану, однако помимо морских обитателей в парке можно увидеть и композиции на другие темы.

Екатерина Гура

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