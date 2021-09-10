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00:41 (мск), источник: Известия

Не в кровь, а в глаз: скрытые последствия СOVID определят по роговице

О появлении каких осложнений сигнализирует поражение органов зрения.

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Источник: AP 2021

Состояние роговицы глаза переболевшего коронавирусной инфекцией может говорить о скрытых неврологических симптомах. К такому выводы пришли ученые из Турции и Великобритании. По их данным, у части переболевших COVID-19 через месяц после выздоровления наблюдается заметное снижение числа нервных волокон в роговице, симптом сохраняется и еще через три месяца. В первую очередь эти осложнения характерны для людей, у которых перенесенная инфекция связана с сопутствующими невропатическими болями неясного характера, проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Бьет по глазам

Ученые из Турции и Великобритании выявили еще один признак «длительного» COVID-19, от изнуряющих симптомов которого могут страдать около половины переболевших. У части перенесших инфекцию через месяц после болезни наблюдается заметное снижение числа нервных волокон в роговице глаза, а также изменение плотности дендритных клеток (вид лейкоцитов) на ее поверхности, указано в статье в British Journal of Ophthalmology.

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Как сообщили специалисты, симптомы сохранялись и еще через три месяца. Они могут свидетельствовать о наличии неврологических осложнений длительного COVID-19, уверены ученые.

В исследование были включены 40 человек, выздоровевших от COVID-19, и 30 участников контрольной группы. Все пациенты помимо стандартной диагностики и прошли процедуру конфокальной микроскопии роговицы (CCM — метод микроструктурного и клеточного обследования тканей роговицы, который проводится с применением микроскопа с оригинальной конструкцией и высоким разрешением) для количественной оценки плотности нервных волокон на ее поверхности. В качестве критериев оценки нервных волокон использовали такие показатели, как плотность, ширина, извилистость, рефлективность, ориентация, ветвление. В результате оказалось, что у людей с неврологическими симптомами наблюдается уменьшение количества нервных волокон в роговице, в отличие от здоровых участников.

«Мы использовали CCM, чтобы продемонстрировать повреждение нервных волокон роговицы, особенно у пациентов с неврологическими симптомами, через четыре и 12 недель после первоначального диагноза COVID-19, — указано в статье. — Мы наблюдаем значительную связь между потерей нервных волокон роговицы и тяжестью длительного COVID с невропатической болью и скелетно-мышечными симптомами».

Зеркало души

Специалисты предлагают использовать конфокальную микроскопию роговицы для объективной идентификации пациентов с длительным COVID. Они полагают, что с помощью такой диагностики можно будет на ранних стадиях выявить развитие неврологического дефицита и связанные с ним энцефалиты, невропатии и другие патологии.

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Турецкие ученые продемонстрировали снижение количества нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на поверхности роговицы глаза, которые и играют ключевую роль в первичном ответе иммунной системы, улавливая антигены вторгшихся в организм патогенов, сказала «Известиям» руководитель центра офтальмологии клинико-диагностического центра «Медси», к.м.н. Евгения Крупина. Эти проявления — следствие дегенеративных процессов, происходящих в роговице глаза.

— На мой взгляд, интерес представляют случаи отдаленного развития неврологического дефицита у пациентов, перенесших COVID-19, а конфокальная микроскопия роговицы является быстрым, неинвазивным методом, позволяющим получить точную количественную оценку нервных волокон, — подчеркнула Евгения Крупина. — Последующие исследования позволят уточнить механизмы поражения нервной системы, оценить их истинные эпидемиологические показатели.

В частности, пока нерешенными остаются вопросы о специфичности поражения нервной системы при COVID-19, о механизмах поступления вируса в нервную ткань роговицы и ряде аспектов патогенеза ее поражения, рассказала специалист.

Офтальмологический симптом

Уже известно, что помимо нервных волокон коронавирус может повреждать и глазные сосуды. Поражение микрососудов клетчатки проявляется воспалением по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции (синдром внутрисосудистого свертывания), сказала хирург-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов, кандидат медицинских наук Ника Тахчиди.

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— Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения, — уточнила эксперт.

Сокращение нервных волокон в роговице может приводить к синдрому сухого глаза, добавил детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.

— Доказано, что коронавирусная инфекция повреждает нервные клетки, и именно поэтому пациенты, к примеру, перестают чувствовать запахи — патоген поражает обонятельный нерв. То есть тропность (сродство. — «Известия») данного вируса к нервным клеткам есть. Сам метод исследования роговицы затруднительно внедрить во все больницы, однако в целом для офтальмологов это была бы очень полезная информация, так как она дает возможность понимать, что происходит с пациентом в постковидном периоде в процессе, — сказал Игорь Азнаурян.

Сами турецкие ученые, обнаружившие новый симптом «длительного» COVID-19, подчеркивают, что требуются дальнейшие исследования связи дефицита нервных окончаний в роговице и неврологических и скелетно-мышечных патологий, но уже на больших группах пациентов.

Мария Недюк

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