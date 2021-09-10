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00:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Из министров — в курьеры. Бывший глава Минсвязи Афганистана развозит пиццу

«Ничего стыдного здесь нет, — говорит бывший министр связи Афганистана, который уже несколько месяцев развозит пиццу в Германии, — Работа есть работа».

Источник: Reuters

В 2017 г. он был членом правительства (при президенте Ашрафе Гани), возглавляя министерство связи и информационных технологий, и собирался запустить спутник совместно с Китаем, чтобы обеспечить афганский народ мобильной связью. Спустя 4 года в оранжевой униформе и с большой термосумкой на спине 50-летний Сайед Ахмад Шах Садаат крутит педали по 6 часов за смену за 15 евро в час в Лейпциге. Работать на немецкую службу доставки фастфуда Lieferando бывший министр начал в мае 2021-го. «Закончились сбережения, нужно было на что-то жить», — рассказывает Садаат.

Нет языка — нет работы

Велосипед б/у он купил за свой счёт. «Но вот колесить по Лейпцигу мне непросто», — признаётся бывший министр. Небольшая квартира обходится ему в четыре сотни евро в месяц, ещё нужны деньги на занятия немецким. Он усиленно учит язык — по несколько часов в день: «Это очень важно, без языка нет перспективы найти хорошую работу».

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Правда, Садаат владеет английским, имеет магистерские дипломы университета Оксфорда по двум специальностям, в его послужном списке должность исполнительного директора Ariana Telecom в Лондоне, сотрудничество с телекоммуникационными компаниями более 20 стран. Но резюме, которые он разослал в различные профильные фирмы, не произвели впечатления на немецких работодателей. «Если ты находишься на техническом уровне 2016 г., в области телекоммуникаций это разрыв в десятилетия», — признаёт Садаат.

Кстати, в Лейпциге он находится не в качестве беженца или гастарбайтера: наличие британского паспорта позволило ему в декабре 2020 г. приехать в Германию как европейцу. В Великобритании, по словам Садаата, «меньше перспектив из-за брексита». Наверное, ему виднее — он жил там почти 30 лет, пока в 2016 г. администрация президента Афганистана не пригласила его на родину в качестве высококвалифицированного специалиста.

«Не хотел воровать»

В августе 2021-го с Садаатом, развозящим еду и напитки по городу на велосипеде, случайно познакомился журналист лейпцигской ежедневки Йоса Маниа-Шлегель: «Когда он сказал мне, что был министром в Афганистане, я, конечно, сначала “пробил” эту информацию — изучал афганскую прессу, расспрашивал представителей диаспоры в Германии. И только после этого рассказал читателям о необычном развозчике еды». Публикацию в Leipziger Volksblatt подхватили СМИ всего мира.

Источник: Reuters

О причинах своей отставки в 2018 г. Садаат рассказал, что от министерств требовали выводить выделенные им средства — по его словам, чтобы обеспечить тылы окружению Ашрафа Гани, уже тогда готовившегося к «исходу» в связи с наступлением талибов. Но он отказался опустошать бюджет и продолжал инвестировать в развитие сотовой связи в сельской местности. «Эту версию мы не смогли проверить», — подчёркивает немецкое издание.

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Вскоре после выхода статьи работодатель Садаата предложил ему должность менеджера по корпоративным коммуникациям, заинтересовалась им и строительная фирма из Турции. Но Сайед Ахмад Шах решил пока поработать на почтовую компанию DHL — сортировщиком посылок в аэропорту Лейпцига.

Он уверен, что в дальнейшем найдёт достойное место по своей специальности. «Я мог бы быть одним из тех коррумпированных министров, украсть миллионы долларов, купить недвижимость здесь или в Дубае, как другие. Тогда мне бы не пришлось работать. Но я рад, что мне не приходится испытывать чувство вины».

Маргарита Стюарт

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