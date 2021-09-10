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10:32 (мск), источник: Life.ru

Ростуризм досрочно закончил программу туристического кешбэка

Самыми популярными маршрутами в рамках последнего окна продаж стали поездки в Краснодарский и Ставропольский край, а также в Крым.

Источник: РИА "Новости"

Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка. Ею воспользовалось свыше 1,6 миллиона россиян, купивших туров на 34 миллиарда рублей. Кешбэк при этом составил 6,7 миллиарда рублей.

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«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются», — сообщили в Ростуризме, уточнив, что текущее окно закрылось в 01:00 мск 10 сентября.

Самыми популярными маршрутами в рамках последнего окна продаж стали поездки в Краснодарский, Ставропольский край и в Крым. Также россияне активно покупали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Спросом пользовались и культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую область, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Четвёртый по счёту этап программы Ростуризм запустил 16 июня. Изначально срок был рассчитан до 31 августа, но позже его продлили до 14 сентября. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.

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