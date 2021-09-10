Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: основание ОПЕК и матч Карпов - Каспаров Матч Карпов - Каспаров, старт «Секретных материалов» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
11Самые крупные наводнения в истории России
11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Под Благовещенском нашли свалку с красной икрой

В пригороде Благовещенска обнаружили более сотни контейнеров с красной икрой, сообщает прокуратура Амурской области.

«В ходе прокурорской проверки, проведенной совместно со специалистами администрации Благовещенского района, установлено, что в пригороде Благовещенска имеется несанкционированная свалка. Недалеко от полигона твердых бытовых отходов обнаружено более 100 емкостей различного объема наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых (красная икра)», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что тары с красной икрой не маркированы.

Результаты проверки прокуратура направила в полицию, которая будет устанавливать собственника контейнеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомному бороду
Под Благовещенском нашли свалку с красной икрой
«Газпром» объявил о завершении строительства «СП - 2»
Банки резко подняли реальные ставки по кредитным картам
Генерала Минобороны арестовали за эксплуатацию солдат на дачах
Ростуризм досрочно закончил программу туристического кешбэка
ЦБ предложит россиянам отзывать свои личные данные у компаний
Путин объяснил рекордное повышение стоимости газа в Европе
Александр Кокорин рассказал, почему не скучает по России
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Дети
42-летняя звезда «Сердцеедок» Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой в третий раз Актриса поделилась радостной новостью в инстаграме
Леди
Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию Певец рассказал о своем здоровье
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь