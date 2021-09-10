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11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы лауреаты Шнобелевской премии

Борода смягчает удары по лицу, носорогов можно перевозить вверх ногами, а оргазм помогает от насморка. Эти и другие неожиданные открытия исследователей были награждены на 31-й церемонии Шнобелевской премии.

В этом году награждение состоялось онлайн, а не в Гарвардском университете, как обычно. Всего было вручено 10 шнобелевских наград, сообщает The Guardian.

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Шнобелевскую премию по физике получило исследование ученых из Нидерландов, Италии, Тайваня и США, объясняющее, как пешеходам удается избегать постоянных столкновений с другими пешеходами.

Одновременно с ними награду по кинетике получили японские ученые, изучавшие, почему пешеходы все-таки врезаются друг в друга.

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Шнобелевская премия по химии досталась Джонатану Уильямсу из Института химии Макса Планка за изучение запахов кинозрителей. Он выяснил, что они меняются в зависимости от происходящего на экране.

Шнобелевскую премию по экономике получил французский профессор Павло Блаватский, который с помощью компьютерного алгоритма по распознаванию фотографий показал, что ожирение чиновников «сильно коррелирует» с уровнем местной коррупции.

Шнобелевская премия по биологии была присуждена шведской исследовательнице Сюзанна Шетц. Она детально изучила мяуканье, мурлыканье, шипение и другие звуки кошачьего общения с человеком.

Шнобелевскую премию по медицине получили ученые из Германии, которые выяснили, что оргазм — крайне эффективное (хотя и временное) средство от насморка.

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Шнобелевская премия по энтомологии досталась четырем американцам за новый метод уничтожения тараканов на подводных лодках с помощью комбинации инсектицидов.

Шнобелевская премия по экологии присуждена ученым из Испании за исследование бактерий в жевательной резинке, которая прилипла к тротуарам. Их там оказалось невероятно много.

Шнобелевскую премию в области транспорта вручили ветеринарам, которые выяснили, что носорогам не вредит перевозка по воздуху вверх ногами. Такие транспортировки с помощью вертолета — частая практика в африканских заповедниках.

И наконец, Шнобелевская премия мира присуждена профессору Дэвиду Кэрриеру и его коллегам из США. Они решили проверить гипотезу о том, что борода у мужчин появилась для того, чтобы защитить лицо в кулачных боях. Ученые смогли доказать, что растительность на лице и в самом деле немного защищает кожу и кости.

Пародия на Нобелевскую премию, Шнобелевская премия вручается ежегодно с 1991 года за необычные и остроумные исследования с целью привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

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