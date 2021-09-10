12:58 (мск), источник: Известия
Путин простился с главой МЧС Зиничевым
Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 сентября, простился с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
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Глава государства возложил букет алых роз к постаменту с государственными наградами министра, после чего подошел к гробу и несколько секунд стоял, держась обеими руками за край и уронив на них голову.
Траурное мероприятие началось в 07:00 мск. Гроб с телом Зиничева установили на постаменте, возле которого почетный караул нес траурную вахту.
На церемонию прощания также приехали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москвичи также несут цветы к зданию МЧС в Москве и подразделениям ведомства в регионах в память о Зиничеве.
Похоронят главу МЧС позднее, 10 сентября, на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме. На этом же кладбище похоронены родители министра.
Глава государства, выражая соболезнования в связи с гибелью министра, 8 сентября отметил, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой. Путин подчеркнул, что министр был настоящим боевым офицером, товарищем, человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия. Кинорежиссер снял такие фильмы, как «Новая земля» (2008) и «Территория» (2015).
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.