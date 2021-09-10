Кот из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шотландский кот по имени Мотимару из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым просматриваемым котом на YouTube. В общей сложности его ролики на видеохостинге посмотрели больше 685 миллионов раз. Теперь это официально самый популярный кот на YouTube.
Канал Motimaru's Diary появился 30 ноября 2019 года. С первых дней хозяин Мотимару публиковал на нем видео о повседневной жизни питомца — и вскоре лайф-контент так понравился пользователям, что люди стали активно подписываться на кота. Сейчас у Motimaru's Diary 1,4 миллиона преданных поклонников.
Хозяин Мотимару объясняет популярность своего питомца его миловидной внешностью и яркой мимикой.