13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из США предложили возродить в России мамонтов
Их можно будет разводить в Якутии.
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Команда американских исследователей из Гарварда работает над уникальным проектом по воскрешению шерстистых мамонтов.
Гены этих вымерших животных можно скомбинировать с генами их ближайшего родственника — азиатского слона — и получить вид, адаптированный к условиям крайнего севера, говорит команда Woolly Mammoth Revival в своем заявлении.
«Конечная цель возрождения шерстистого мамонта — вернуть этот вымерший вид, чтобы здоровые стада могли однажды заново заселить обширные участки тундры и северных лесов в Евразии и Северной Америке», — комментируют ученые.
Сейчас команда под руководством исследователя Джорджа Черча работает над выявлением адаптированных к холодному климату аллелей генома мамонта и внедрением их в живые клетки слона. Одновременно ученым предстоит решить проблему эндотелиотропного вируса герпеса, от которого погибают азиатские слоны. Эта инфекция будет угрожать и популяции мамонтов.
Если проект увенчается успехом, Woolly Mammoth Revival придется заручиться поддержкой России в вопросе расселения мамонтов. Ученые приводят пример Плейстоценового парка в Якутии — заказника, в котором эколог Сергей Зимов успешно проводит эксперимент по интродукции сохранившихся видов мегафауны: овцебыков, яков, зубров, маралов и других животных. Шерстистые мамонты могли бы стать их соседями, считают в Woolly Mammoth Revival.
Биоинженерные технологии, разработанные для воскрешения мамонтов, в будущем могут помочь сохранить и вернуть другие виды млекопитающих, отмечают ученые.
Анна Лысенко
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