14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали срок службы тканевых масок
Он оказался неожиданно долгим.
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Многоразовые хлопковые маски из нескольких слоев ткани остаются эффективными даже после года использования с регулярными стирками, выяснили ученые из Колорадского университета в Боулдере (США).
Они стирали и сушили двухслойные лоскуты хлопка до 52 раз каждый, что примерно отвечает еженедельной стирке маски в течение года. После каждой седьмой стирки ученые проверяли способность ткани фильтровать мелкие частицы из воздуха и человеческого дыхания. Исследователи выяснили, что хотя хлопковые волокна со временем износились, они не потеряли своих защитных свойств.
Ученые призвали не выбрасывать многоразовые хлопковые маски, так как их можно использовать и дальше. Это поможет сократить объемы медицинских отходов, которые резко возросли с начала пандемии. По примерным оценкам, ежедневно в мире появляется 7,2 тысячи тонн такого мусора, и большинство — это медицинские маски.
Ученые также подтвердили выводы своих коллег о том, что хлопковая маска поверх обычной хирургической маски обеспечивает большую защиту, чем один хлопок.
Анна Лысенко