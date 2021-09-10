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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали срок службы тканевых масок

Он оказался неожиданно долгим.

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Источник: РИА "Новости"

Многоразовые хлопковые маски из нескольких слоев ткани остаются эффективными даже после года использования с регулярными стирками, выяснили ученые из Колорадского университета в Боулдере (США).

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Они стирали и сушили двухслойные лоскуты хлопка до 52 раз каждый, что примерно отвечает еженедельной стирке маски в течение года. После каждой седьмой стирки ученые проверяли способность ткани фильтровать мелкие частицы из воздуха и человеческого дыхания. Исследователи выяснили, что хотя хлопковые волокна со временем износились, они не потеряли своих защитных свойств.

Ученые призвали не выбрасывать многоразовые хлопковые маски, так как их можно использовать и дальше. Это поможет сократить объемы медицинских отходов, которые резко возросли с начала пандемии. По примерным оценкам, ежедневно в мире появляется 7,2 тысячи тонн такого мусора, и большинство — это медицинские маски.

Ученые также подтвердили выводы своих коллег о том, что хлопковая маска поверх обычной хирургической маски обеспечивает большую защиту, чем один хлопок.

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