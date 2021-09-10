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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Солнечной системе найден 461 новый объект

Эти небольшие тела помогут понять, как образовалась Солнечная система.

В малоизученной области Солнечной системы ученые обнаружили 461 ранее не известный астрономам объект.

Это небольшие ледяные тела, чьи траектории практически не изменились со времени образования Солнечной системы, говорится в исследовании, опубликованном в arXiv.

Пояс Койпера
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Все находки сделаны в поясе Койпера — области Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния около 55 астрономических единиц от Солнца. Пояс Койпера похож на пояс астероидов, но он примерно в 20 раз шире и в 20−200 раз массивнее. Он состоит в основном из малых тел — материала, оставшегося после формирования Солнечной системы.

Поскольку пояс Койпера находится очень далеко, практически не освещен, а объекты в нем довольно маленькие, они мало изучены наукой. В новом исследовании ученые использовали данные обзора Dark Energy Survey, который проводился в 2013—2019 годах для изучения расширения Вселенной и темной энергии. Они идентифицировали 815 транснептуновых объектов, 461 из которых обнаружен впервые.

Это очень крупное открытие, отмечают ученые. До сих пор астрономам было известно примерно о 3 тысячах транснептуновых объектов. Новая находка поможет лучше понять, как образовалась Солнечная система.

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