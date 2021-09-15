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10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Многофункциональный фен продают на AliExpress со скидкой 50%

Скидки на AliExpress не заканчиваются никогда. Но если вы хотите купить что-то популярное, то стоит поторопиться — товары-хиты быстро раскупаются.

Большая распродажа на AliExpress уже закончилась, но скидки на разные популярные товары по-прежнему здесь. Мы собрали для вас самые топовые позиции, которые доступны по шикарным ценам. Правда, ускориться все-таки стоит, ведь со скидками и бонусами стоят они в разы дешевле, чем обычно, а потому моментально раскупаются.

Многофункциональный фен для красивых волос

Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”. 

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В отзывах пишут:
  • Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Многофункциональный фен для красивых волос

Кроме того, чтобы покупки были еще более выгодными, мы подготовили специальные промокоды для новичков: newsmailru500sept и sportmailru500sept дают скидку в 500 рублей (!) при покупке от 1000. Опытным покупателям советуем присмотреться к горящим товарам — самым популярным предложениям на AliExpress, которые сейчас продаются с огромными скидками. Также обязательно посмотрите на товары, которые мы собрали для вас в этой подборке: непромокаемые кроссовки и куртки, гаджеты и товары для дома — здесь каждый найдет что-то для себя, что-то очень выгодное!

Теплое платье макси

Платье макси по-прежнему на пике популярности. Полуприлегающий крой и мягкая эластичная ткань хорошей плотности придают плавность линиям силуэта. Платье садится по фигуре, лаконичность и демократичность фасона в сочетании с макси наделяют образ магнетизмом. Удобные карманы по бокам, натуральная ткань с отличными тактильными свойствами. Платье отлично сочетается со спортивной обувью, рюкзачками различной формы и поясными сумками-кошельками. Стильное и беспроигрышное решение для городских будней.

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В отзывах пишут:
  • Доставка шла три недели в Московскую область в пункт выдачи. Заказываю не первое такое платье. Легкое, теплое, эластичное, синтетическая ткань тянется, изнутри с начесом, можно взять на размер меньше. Будет прекрасным вариантом для тех, кто живет в квартирах и ежегодно по 2 раза зябнет в начале и по окончании отопительного сезона или ранними утрами выгуливает питомца. Очень уютное.
Теплое платье макси
Крутой бюджетный смартфон от Xiaomi

Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)

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В отзывах пишут:
  • Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Крутой бюджетный смартфон от Xiaomi
Зонт с фонарем и подсветкой

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..

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В отзывах пишут:
  • Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую
Зонт с фонарем и подсветкой
Симпатичный мини-термос

Холода уже наступили, и отогреваться надо как на улице, так и в зданиях. Впрочем, дело не только в холодах. Банально очень удобно, когда с собой есть термос. Отлично заменит вредную газировку и прочие радости. Помимо содержимого, порадует ещё и яркий внешний вид.

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  • Хорошо держит тепло.
Симпатичный мини-термос
Непромокаемые ботинки

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.

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В отзывах пишут:
  • Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Непромокаемые ботинки
Недорогой планшет с хорошей диагональю

Покупка планшета ребенку — не всегда лучшая идея. Итог, как правило, один. Планшет умирает не своей смертью. Чтобы легче расставаться, предлагаем этот недорогой вариант. При этом это действительно, рабочий планшет. Со всеми нужными возможностями. Плюс ещё и неплохой экран, в который не придется вглядываться при просмотре.

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  • В комплекте чехол.
Недорогой планшет с хорошей диагональю
Корректор осанки

Корректор осанки поможет вам избавиться от сутулости и облегчит боли в спине и шее, которые так часто случаются у офисных работников из-за неправильного и длительного сидения на одном месте. Корректор регулируется, и его можно носить в любое удобное вам время.

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  • Отличное качество пошива. Работает как надо, дочка сразу выше становится, когда одевает. На рост 156 подошёл размер S
Корректор осанки
Маникюрный и педикюрный набор Xiaomi

Первоклассная сталь, идеально заточенные лезвия и стильный дизайн - все это делает маникюрный и педикюрный набор от Xiaomi незаменимым помощником и идеальным подарком. В комплекте - ножницы, пилочка, ушная палочка и два вида кусачек.

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  • Mijia как всегда на высоте! Качественная упаковка, футляр удобный и набор довольно функциональный. Все что нужно - есть)) Есть магнитный держатель - удобно!
Маникюрный и педикюрный набор Xiaomi
Автомобильный беспроводной пылесос

Чистота должна быть не только в доме, но и в машине. Тем более, если вопрос не в каждодневной химчистке, а в обычной уборке пылесосом. В использовании прост и удобен даже больше, чем домашняя версия.

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  • Первые пару зарядок будет слегка нагреваться.
Автомобильный беспроводной пылесос
Универсальный дождевик

Водонепроницаемый длинный дождевик с капюшоном идеально подходит для активного отдыха, походов, путешествий и рыбалки. Да и в обычный дождливый день выручит, заменив зонтик. Выглядит он очень стильно, а потому носить такой дождевик в непогоду можно даже в офис.

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  • Заказ отправлен быстро, получила через неделю. Продавец сразу отзывается на сообщение, надежный и добросовестный. Покупкой очень довольна. На рост 172 купила XXL. Сделан качественно, легкий, длинный и очень удобный. Прилагается сумка. Отличный магазин и хороший товар. Всем рекомендую.
Универсальный дождевик
Мини-аккумулятор c поддержкой быстрой зарядки

Возить с собой огромный аккумулятор – не самая хорошая идея. Особенно если заряжаться нужно в пути куда-то. И вот отличный выход – приобрести маленький портативный аккумулятор! Никакого лишнего веса в карманах и массивных штуковин на столе. Гаджет помещается в ладонь.

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  • Отлично упаковано. Приезжает без царапин и потертостей. Можно смело брать и белый.
Мини-аккумулятор c поддержкой быстрой зарядки
Толстовка унисекс

Действительно универсальная одежда на осень, зиму и весну. В ней тепло и комфортно в любую погоду в любом месте. Сшили замечательные толстовки для мужчин, но женщинам модель показалась настолько уютной, что они заказывают такие толстовки и себе тоже. На этот товар действует ускоренная и экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Отличная толстовка за 770 рублей без запахов, швы прошиты хорошо. Доставка 1 неделя, отличный фиолетовый цвет, на рост 178 рукав хороший.
Толстовка унисекс
Дешёвые наушники с очень удобным кейсом

Чего на AliExpress только нет… Найти любой товар можно исключительно под себя. Например, наушники, заряд которых видно будет всегда — не нужно открывать кейс. Общий заряд кейса указан посередине крышки, а по сторонам указан заряд конкретно каждого наушника. По звуку каких-то заоблачных показателей ждать не стоит, всё же, учитывайте цену. Но если вы не так сильно зависимы от музыки и готовы подружиться с эквалайзером, настроить их на более-менее перевариваемый звук точно можно.

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  • Даже функция нажатия на наушник работает! Правда, переключить песню нельзя. Только поставить на паузу.
Дешёвые наушники с очень удобным кейсом
Водонепроницаемая ветровка с капюшоном

Мужская куртка с широкой талией со съемным капюшоном на молнии спасет от ветреной и дождливой погоды. Подкладка из полиэстера, износостойкое водоотталкивающее покрытие. Два нижних кармана, внутренний и внешний грудные карманы. Во внутренний карман поместится большой телефон или кошелек. Оба грудных кармана с левой стороны. Материал прочный. Куртка подойдет для ношения с любым типом одежды. Выбирайте нужный размер по таблице продавца на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Доставка 20 дней. Продавец замечательный, помогает выбрать правильный размер. Для стройного подростка ростом 185 см заказали 3XL. Есть небольшой запас длины рукавов и приличный запас по весу, свободная, как и хотели. Сама ветровка смотрится красиво. Сшита качественно, ткань водостойкая, без запаха.
Водонепроницаемая ветровка с капюшоном
Многоразовый блокнот

Жаль, что такие штуки появились всего несколько лет назад. Как было бы легко учиться и работать в прошлом… Но повезло, что они всё же есть! Значительно упрощает жизнь и уменьшает количество тетрадей. Плюс, все конспекты и задания можно будет глянуть сразу в электронном формате.

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  • Инструкция на английском, но разобраться легко.
Многоразовый блокнот
Обаятельный будильник

Одна из самых ужасных вещей осенью  — ранние подъемы. С сентября они снова становятся почти ежедневными. Поэтому постарались найти хоть что-то, что порадует с утра. Например, забавный будильник. Если подключить воображение, он даже может стать вполне неплохим, но молчаливым другом. А ещё у него имеется довольно громкий звонок (громкость можно регулировать). Так что сильно спящие люди точно поднимутся с утра.

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В отзывах пишут:
  • Почта России может убить коробку.
Обаятельный будильник
Безрамочные электронные часы

Вариантов часов на AliExpress, как и любых других гаджетов — огромное количество. От самых известных, типа различных фитнес-браслетов, до совсем уж детских вариантов. Мы нашли что-то среднее и вполне неплохое. Это и не похоже на рыночный вариант, с которым на руке стыдно ходить, но и не какие-то заезженные разновидности. По внешнему виду всё же довольно сильно походит на обычные часы. Никаких странных изысков и не совсем уж технологичный формат. Что касается функциональности — обычная история. Звонки, сообщения, время, сердцебиение

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка, отличное отслеживание.
Безрамочные электронные часы
Электронная книга

Конечно, мы не будем отрицать, что нынешние школьники читают меньше. Это факт, и от него никуда не уйти. Но исключения бывают. Да и от учебников никуда не деться. Так что электронная книга — хороший вариант. Отпустить, например, к бабушке с планшетом и надеяться, что домашка будет выполнена, — возможно, очень наивно. А вот на электронную книгу можно скачать только нужные для домашних заданий учебники. Так что вариант отличный.

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В отзывах пишут:
  • Неплохой экран, не напрягает глаза. И отличное покрытие на задней крышке.
Электронная книга
Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

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В отзывах пишут:
  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Робот-мойщик окон
Ультразвуковой скрабер для лица

Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой. 

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В отзывах пишут:
  • Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это. 
Ультразвуковой скрабер для лица
Спортивные сандалии из натуральной кожи

Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.
Спортивные сандалии из натуральной кожи
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Портативный вентилятор

Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка. 

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В отзывах пишут:
  • Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.
Портативный вентилятор
Швабра с емкостью для воды

Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол. Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире, что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Швабра с емкостью для воды
Забавные ручки со стираемыми чернилами

Приходилось ли вам уговаривать своего ребенка-школьника переписывать домашнее задание из-за нескольких помарок или ошибок? У кого из нас не было ситуации, когда, заполняя какой-либо бланк или анкету, мы сами совершали ошибку, и нужно было начинать все сначала? В такие моменты непроизвольно вспоминаешь про карандаш или компьютер, где с исправлениями дела обстоят куда проще. К счастью, в этих ситуациях могут помочь гелевые ручки со стираемыми чернилами! Они позволяют без особого труда вносить исправления в уже написанный текст. С этими ручками с веселыми животными даже можно вести «секретную» переписку. А еще протекшие чернила такой ручки легче удаляются с одежды.

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В отзывах пишут:
  • Крутые ручки! Не ожидала, что они стираются, думала, что два ластика в качестве бонуса, но нет. Пишет как обычная гелевая ручка. А еще они очень милые. Довольна покупкой.
Забавные ручки со стираемыми чернилами
Бесшовный комплект для йоги

Бесшовный комплект для фитнеса и йоги. В наборе на алиэкспресс — до пяти элементов одежды. Вы можете ходить на занятия и выбирать, что именно наденете на тренировку в зависимости от ее интенсивности. Идеальная посадка по фигуре. Костюм практически не ощущается на теле, плотно облегающая ткань не сковывает движений. Комплект легко стирается и быстро сохнет, высокотехнологичный материал за считанные минуты отводит влагу — тренируйтесь без следов пота при интенсивных тренировках. Не требует глажки. Действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Костюм качественный, нет никакого запаха, добрался до меня быстро в целости и сохранности. Подошел идеально, хотя я боялась, что не подойдет, так как уж очень миниатюрная: рост 150 см, вес 40 кг. Очень удобный, уже успела его потестить, позаниматься в нем. К телу очень приятный, практически не ощущается на теле, не давит, но сидит надежно. Я безумно им довольна, советую! 
Бесшовный комплект для йоги
Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью!

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В отзывах пишут:
  • Как и в прошлый раз, покупка прошла без лишних вопросов. Товар не отслеживается, но почта извещает о прибытии. Размер не маломерит, соответствует русской шкале  размеров. Все нормально
Ортопедические стельки
Удобный рюкзак для ноутбука

Стильный и легкий рюкзак из ткани с двумя большими отделениями на молнии и передним карманом для небольших вещей. Основное отделение вместительно, в него можно положить книги, тетради и ноутбук. Для жителя мегаполиса очень критично быть на связи, поэтому разряженная батарейка на телефоне может стать большой проблемой. Внешний USB-порт рюкзака позволит с легкостью подзарядить телефон в дороге. Лямки широкие и имеют ортопедическую форму, поэтому не натирают плечи, при необходимости настраиваются по длине. А места, на которые приходится нагрузка, укреплены двойной прострочкой. Сверху предусмотрена ручка из уплотненной ткани. Заказывайте с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Пришел быстро: доставка из России. Довольно простенький рюкзак, квадратный, можно сказать. Брал из-за отсека для ноутбука, сам он довольно вместительный. Из-за того, что лежал сложенный, вид показался не очень. Положил все, что хочу в нем носить, стал лучше, принял форму.
Удобный рюкзак для ноутбука
Ночник для унитаза

Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.

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В отзывах пишут:
  • Очень интересная вещь, нам она очень нравится, а ребенку очень-очень нравится. Спасибо большое продавцу. Рекомендую!!!
Ночник для унитаза
Двухслойные салфетки из микрофибры

Сделать уборку приятнее и проще помогут крутые и симпатичные двухслойные салфетки из микрофибры. Приятный двухцветный материал не оставляет царапин и разводов, не выцветает и отлично поглощает воду. Салфетки быстро удаляют пятна и грязь как с помощью сухого, так и влажного использования, и сами легко стираются. В комплекте идет 5 штук салфеток, размером 28х16 см. 

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  • Очень довольна! 5 шт. Мягкие. Супервпитывающие. Оттирают все!!! Опробовала на плите, раковине, холодильнике, кухонной мебели. Без разводов. Отстирывается мылом отлично! Благодарю за качество и быструю доставку!
Двухслойные салфетки из микрофибры
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