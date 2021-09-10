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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за глобального потепления животные меняют свой внешний вид

У них увеличиваются те части тела, которые отвечают за терморегуляцию.

Австралийские ученые провели масштабное исследование, направленное на то, чтобы выявить, как животные и птицы адаптируются к изменяющемуся климату.

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Исследование показало, что в последние годы у животных и птиц начали увеличиваться клювы, уши, лапы и другие органы и части тела, отвечающие за терморегуляцию. По словам ученых, таким образом живые существа приспосабливаются к глобальному потеплению.

Отмечается, что самые большие перемены во внешнем облике произошли у птиц. Например, за полтора столетия клювы шлемоносных какаду и красноспинных попугаев выросли на 4−10%. Именно эта часть тела помогает птицам избежать теплового удара в жару.

Также изменения коснулись летучих мышей Hipposideros armiger, у которых с 1950-х годов почти на 2% увеличились крылья. Свой облик из-за нагревающейся планеты начали менять также дикие кролики, кабаны и землеройки. У них за последние годы стали увеличиваться уши, хвосты и лапы, пишет ScienceAlert.

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