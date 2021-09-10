16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что в Европе поколения сменяются быстрее, чем в Азии
Жители Америки также заводят детей намного позже.
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Антропологи из Орхусского университета в Дании проанализировали геномы людей из разных частей света и разных эпох и пришли к выводу, что поколения в Европе сменяются на 10−20% быстрее, чем в Азии и Америке.
Интервалом между поколениями принято считать средний возраст родителей на момент появления ребенка, который затем тоже оставит потомство. В среднем этот временной промежуток равен 25−30 годам. Считается, что он является более или менее постоянным, так как обусловлен биологическими особенностями людей. Но оказалось, что интервал между поколениями все же отличается у людей из разных частей света.
Специалисты изучили геномные данные образцов, некоторые из которых датировались возрастом до 40 тысяч лет. Практически все ДНК содержат следы скрещивания с неандертальцами, и ученые обратили внимание, что у образцов из Азии и Америки неандертальские фрагменты почти на 12 процентов длиннее, чем у европейских. Это свидетельствует о том, что жители Азии и Америки в среднем позже рожали детей, чем европейцы, а значит и поколений сменили меньше.
Кроме того, полученные данные показали, что в Европе на протяжении многих тысяч лет браки заключались преимущественно между ровесниками, в то время как в Азии женщина обычно была младше супруга.
Ученые полагают, что эти различия можно объяснить особенностями культуры, климата и технологического развития, пишет Naked Science со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications.
Екатерина Гура