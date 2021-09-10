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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что в Европе поколения сменяются быстрее, чем в Азии

Жители Америки также заводят детей намного позже.

Источник: AP 2021

Антропологи из Орхусского университета в Дании проанализировали геномы людей из разных частей света и разных эпох и пришли к выводу, что поколения в Европе сменяются на 10−20% быстрее, чем в Азии и Америке.

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Интервалом между поколениями принято считать средний возраст родителей на момент появления ребенка, который затем тоже оставит потомство. В среднем этот временной промежуток равен 25−30 годам. Считается, что он является более или менее постоянным, так как обусловлен биологическими особенностями людей. Но оказалось, что интервал между поколениями все же отличается у людей из разных частей света.

Специалисты изучили геномные данные образцов, некоторые из которых датировались возрастом до 40 тысяч лет. Практически все ДНК содержат следы скрещивания с неандертальцами, и ученые обратили внимание, что у образцов из Азии и Америки неандертальские фрагменты почти на 12 процентов длиннее, чем у европейских. Это свидетельствует о том, что жители Азии и Америки в среднем позже рожали детей, чем европейцы, а значит и поколений сменили меньше.

Кроме того, полученные данные показали, что в Европе на протяжении многих тысяч лет браки заключались преимущественно между ровесниками, в то время как в Азии женщина обычно была младше супруга.

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Ученые полагают, что эти различия можно объяснить особенностями культуры, климата и технологического развития, пишет Naked Science со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications.

Екатерина Гура

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