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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес из Англии отправился в самостоятельное путешествие на автобусе

Правда, его заметили пассажиры и вскоре вернули домой.

В начале сентября пассажиры автобуса номер 21 в городе Плимут, Англия, заметили необычного пассажира — большого пса по кличке Патч.

Пес спокойно зашел в автобус с другими пассажирами на одной из городских станций, а затем удобно расположился на заднем сидении, где и проехал несколько остановок. Сначала люди в транспорте думали, что пес едет с хозяином, но вскоре стало понятно, что в путешествие Патч отправился в одиночестве.

Водитель покатал пса еще немного, а затем отвез его на станцию, где тот провел несколько часов, пока сотрудники транспортной компании пытались разыскать его владельца.

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Как оказалось, Патч сбежал из дома и, судя по всему, решил немного попутешествовать. К вечеру того же дня через группу о потерянных и найденных животных Плимута на Facebook, сотрудники компании смогли отыскать хозяина пса, который также начал активные поиски своего питомца.

Почему Патч решил путешествовать автобусом и куда хотел отправиться — так и осталось загадкой, пишет UPI.

Екатерина Гура

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