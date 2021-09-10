16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес из Англии отправился в самостоятельное путешествие на автобусе
Правда, его заметили пассажиры и вскоре вернули домой.
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В начале сентября пассажиры автобуса номер 21 в городе Плимут, Англия, заметили необычного пассажира — большого пса по кличке Патч.
Пес спокойно зашел в автобус с другими пассажирами на одной из городских станций, а затем удобно расположился на заднем сидении, где и проехал несколько остановок. Сначала люди в транспорте думали, что пес едет с хозяином, но вскоре стало понятно, что в путешествие Патч отправился в одиночестве.
Водитель покатал пса еще немного, а затем отвез его на станцию, где тот провел несколько часов, пока сотрудники транспортной компании пытались разыскать его владельца.
Как оказалось, Патч сбежал из дома и, судя по всему, решил немного попутешествовать. К вечеру того же дня через группу о потерянных и найденных животных Плимута на Facebook, сотрудники компании смогли отыскать хозяина пса, который также начал активные поиски своего питомца.
Почему Патч решил путешествовать автобусом и куда хотел отправиться — так и осталось загадкой, пишет UPI.
Екатерина Гура