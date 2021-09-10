Гинцбург сообщил о защите вакциной «Спутник V» от всех штаммов COVID-19

«Спутник V» защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют, тем более что сейчас в Москве и на территории РФ фактически циркулирует один штамм", — заявил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.
По его словам, однозначного ответа, нужно ли менять вакцину при изменении штаммов, пока нет.
«Будет ли эта вакцина защищать от всех других штаммов, я вам гарантировать не могу, будем смотреть, во всяком случае мы ее создавали таким образом, чтобы она защищала от очень широкого количества штаммов», — объяснил специалист.
Он добавил, что вакцина дает более устойчивый иммунитет, чем перенесенное заболевание COVID-19.
«Более-менее однозначный сейчас ответ — естественно, после вакцинации [устойчивее — Ред. ], особенно гетерологичным вариантом вакцины, который из себя представляет “Спутник V”, — заключил Гинцбург.
«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».