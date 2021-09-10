Привившимся «Спутником Лайт» россиянам потребуется ПЦР-тест по прилете в Турцию

Власти республики пока не признали российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Лица, которые ею привились, не смогут быть освобождены от карантинных мер, и им придется по приезде в Турцию предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа до прибытия, или отрицательный результат экспресс-антиген-теста, сделанного за последние 48 часов до въезда, или сдавать экспресс-тест на коронавирус на месте.
Освободиться от этих формальностей смогут россияне и граждане других стран, которые предоставят «документ о вакцинации двумя дозами препарата, зарегистрированного ВОЗ или на территории Турции для экстренного применения (для вакцины Johnson & Johnson — одна доза), притом что последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия, и/или документ о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев».
На сайте посольства также указывается, что «дети младше 12 лет освобождаются от предоставления отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста на антитела или сертификатов о вакцинации».