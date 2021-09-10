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18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии выпустили в океан 140 детенышей морских коньков (видео)

Их выращивали в аквариумах в рамках программы по восстановлению вида.

В начале сентября специалисты аквариума SEA LIFE Sydney Aquarium вместе с волонтерами выпустили в Сиднейскую гавань в Новом Южном Уэльсе более 140 детенышей морских коньков.

Малыши сиднейского морского конька выращивались в аквариуме под наблюдением биологов в рамках программы по восстановлению их вида, который сейчас находится на грани исчезновения.

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Специалисты также построили для них специальные дома на дне Сиднейской гавани, чтобы обеспечить животным необходимую безопасность и прибежище, которого в естественной среде у них почти не осталось.

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SEA LIFE Sydney Aquarium на своих страницах в соцсетях опубликовал фото и видео выпуска коньков во взрослую и самостоятельную жизнь в дикой природе.

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